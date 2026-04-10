Alle recenti elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria nel cantiere, la Uilm ha ottenuto una vittoria netta, superando gli altri sindacati in lizza. Le urne sono state chiuse e i risultati ufficiali hanno confermato la preferenza dei lavoratori per la linea pragmatica e concreta promossa dall'organizzazione. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per la rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda.

Le urne del cantiere Baglietto hanno parlato, confermando una netta preferenza per la linea della Uilm nelle elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria. Il sindacato ha ottenuto il 69 per cento dei voti, portando a sé tre seggi su quattro disponibili, mentre alla Fiom Cgil è spettato l’unico posto rimanente. Il voto ha delineato un quadro preciso anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, con la Uil che ha riscosso il consenso del 67 per cento dei lavoratori, assicurandosi un seggio come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls). Anche in questo ambito, la Fiom Cgil ha ottenuto la propria rappresentanza con un incarico da Rls. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baglietto, trionfo Uilm alle elezioni RSU: vince il pragmatismo

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