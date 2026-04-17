Il Newcastle punta sul Real Madrid che punta a Jose Mourinho per guidare i Magpies

Il Newcastle ha individuato un possibile sostituto di Eddie Howe per la prossima stagione e il nome più quotato è quello di Jose Mourinho. Secondo fonti inglesi, il club avrebbe messo nel mirino l’allenatore portoghese, noto per le sue esperienze con grandi club europei. Parallelamente, si parla anche di un interesse del Real Madrid per Mourinho, che potrebbe essere un’opzione per il futuro del club spagnolo.

Sito inglese: Jose Mourinho è in cima alla lista del Newcastle per possibili sostituti di Eddie Howe nella prossima stagione. Il Newcastle United ha vissuto una stagione deludente sotto la guida dell’attuale allenatore Eddie Howe, cadendo dalla vetta della vittoria della Coppa Carabao e della qualificazione alla Champions League nel 2025 al 14° posto in classifica quest’anno. I Magpies sono stati eliminati da entrambe le coppe nazionali nelle rispettive sconfitte per 3-1 e 5-1 (complessivamente) contro il Manchester City all’inizio di quest’anno. Potrebbe piacerti Jose Mourinho è considerato l’uomo in grado di riportare il Newcastle in carreggiata.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Newcastle punta sul Real Madrid, che punta a Jose Mourinho per guidare i Magpies Notizie correlate Mourinho: «Non serve un miracolo per eliminare il Real Madrid. Sul mio ritorno...»Nel contesto di una vigilia cruciale per la Champions League, un allenatore noto per la sua determinazione affronta i microfoni delineando... Tonali Juventus, il Real Madrid può fare sul serio: il Newcastle direbbe di sì a questa offerta! Le ultime sul centrocampistadi Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, i blancos si inseriscono nella serrata corsa al forte centrocampista sfidando le big. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il tabellone della Champions: definite le due semifinali; Il weekend di calcio estero: il City contro il Chelsea, Derby in Catalogna e volata Champions in Germania e Francia; I tifosi viola già sognano, Paratici chiude il colpo in casa Real Madrid; La Champions League nel mondo del cinema: tutti i film in cui la competizione viene citata, raccontata, spiegata. Alexander Zverev si è innamorato di Michael Olise e del suo meraviglioso gol del 4-3 contro il Real Madrid Il tennista tedesco mercoledì era presente allo stadio e ha anche salutato i giocatori del Bayern negli spogliatoi: il giorno dopo si è presentato al matc x.com "Non soffio sul fumo", De Rossi tra Roma e futuro Genoa: "Nessun pensiero di Real Madrid" facebook