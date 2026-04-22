Maxi sequestro di cocaina a Parma | lo stupefacente destinato anche all' Abruzzo

Le forze di polizia di Parma hanno sequestrato circa 60 chili di cocaina, collegati a un traffico di droga che si estendeva anche verso l’Abruzzo. Durante le operazioni, sono state eseguite tre misure cautelari: due persone sono state portate in carcere, mentre una è stata posta agli arresti domiciliari. Il sequestro rappresenta un intervento significativo contro la distribuzione di sostanze stupefacenti nella regione.

I finanzieri del comando provinciale di Parma hanno ricostruito un traffico di stupefacenti per almeno 60 chili di cocaina ed eseguito tre misure cautelari personali, due in carcere e uno agli arresti domiciliari. I reati contestati sono il traffico di sostanze stupefacenti e il riciclaggio di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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