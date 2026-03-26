Un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Taranto ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante l’intervento sono stati sequestrati numerosi chili di cocaina, che verranno analizzati per determinarne la quantità esatta. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia sulla diffusione di droga nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Operazione antidroga della Polizia di Stato a Taranto, dove un 37enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Denunciato anche un 64enne ritenuto suo presunto complice. L’indagine, condotta dai Falchi della Squadra Mobile, ha preso avvio da alcuni sospetti sull’uomo, già sottoposto a misura alternativa, ritenuto attivo nello spaccio tra Leporano e il capoluogo. Dopo giorni di appostamenti, i poliziotti lo hanno fermato subito dopo un presunto scambio di droga. Le perquisizioni hanno portato al recupero di denaro contante e diverse dosi di cocaina nascoste tra l’abitazione e il motociclo utilizzato per le consegne. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Maxi sequestro di cocaina, arrestato 37enne

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