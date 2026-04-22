Maxi sentenza IPTV in Spagna | condanne record contro la pirateria

Una sentenza storica in Spagna ha condannato una rete internazionale di IPTV per pirateria, coinvolgendo milioni di utenti. La decisione della Audiencia Nacional ha portato a condanne e sanzioni per un totale superiore ai 40 milioni di euro. L'operazione ha colpito un sistema di distribuzione illegale di contenuti audiovisivi che si estendeva su più paesi. La sentenza rappresenta un punto di svolta nella lotta contro la pirateria online nel settore dello streaming.

La Audiencia Nacional colpisce una rete globale con milioni di utenti e sanzioni per oltre 40 milioni di euro. Nelle aule della Audiencia Nacional spagnola, la Sezione Penale ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza a livello globale. Al centro del procedimento, una delle più vaste e ramificate reti IPTV illegali mai smantellate, colpita ora da una condanna che non solo impone sanzioni pecuniarie record, ma scardina un sistema criminale capace di muovere flussi di denaro degni di una multinazionale. Il verdetto riconosce la colpevolezza degli imputati per reati che spaziano dalle violazioni contro il mercato e i consumatori alla proprietà intellettuale, fino al riciclaggio di capitali su larga scala.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Maxi sentenza IPTV in Spagna: condanne record contro la pirateria Notizie correlate Cybercrime Iptv, operazione Switch Off smantella rete internazionale di pirateriaOperazione Switch Off smantella rete internazionale di pirateria audiovisiva, con 31 indagati e milioni di utenti coinvolti tra Italia e altri Paesi. Leggi anche: Pirateria IPTV, indagine della Guardia di Finanza in 60 province. Multe fino a 5.000 euro