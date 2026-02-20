Pirateria IPTV indagine della Guardia di Finanza in 60 province Multe fino a 5.000 euro

La Guardia di Finanza ha avviato un’indagine su casi di pirateria IPTV in 60 province italiane, scoprendo utenti che accedevano illegalmente a Sky, DAZN e altre piattaforme streaming. Durante le verifiche, sono state contestate multe fino a 5.000 euro a coloro che usufruivano di contenuti senza autorizzazione. Le indagini hanno portato alla luce un giro di utenti che pensavano di nascondersi dietro schermi domestici, ma sono stati raggiunti dai controlli. Le attività continuano per fermare questa pratica illegale.

Multe fino a 5.000 euro per utenti che vedevano Sky, DAZN e piattaforme streaming illegalmente L'illusione di poter navigare nell'illegalità protettidallo schermo di un computer o di una smart TV si è scontrata con il rigore delle indagini finanziarie. Quello che per molti utenti sembrava un espediente innocuo per accedere a contenuti premium a basso costo si è trasformato in un verbale amministrativo notificato in sessanta province italiane.