Questa mattina, i carabinieri hanno portato a termine un’operazione antidroga tra Caltanissetta e Palermo. Cinque persone sono state arrestate con l’accusa di traffico di marijuana e associazione a delinquere. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 16 milioni di euro in marijuana, nascosta tra Riesi e Palermo. Le indagini proseguono per chiarire altri dettagli sulla rete di traffico.

È di 5 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di un ordine di carcerazione per associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti tra Caltanissetta e la provincia di Palermo. I destinatari del provvedimento sono stati condannati a pene residue comprese tra 5 e 10 anni di reclusione, a seguito di una sentenza definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. Operazione “RAV” Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “RAV” ha rappresentato il culmine di una lunga e articolata indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Caltanissetta, con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Palermo – Piazza Verdi, Partinico e Misilmeri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operazione antidroga RAV tra Caltanissetta e Palermo, arresti e sequestro di marijuana da 16 milioni di euro

Approfondimenti su Caltanissetta Palermo

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno condotto un'importante operazione antidroga tra Salerno, Napoli e Avellino, portando all'arresto di 19 persone, tra cui il presunto leader dell'organizzazione.

La Guardia di Finanza di Palermo ha smantellato una rete di traffico internazionale di droga, sequestrando oltre 145 chili di stupefacenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Caltanissetta Palermo

Argomenti discussi: Operazione RAV: condanne definitive per il traffico di droga; Cinque arresti tra Caltanissetta e Palermo: in carcere anche tre partinicesi -.

Operazione antidroga RAV tra Caltanissetta e Palermo, arresti e sequestro di marijuana da 16 milioni di euroCinque arresti tra Riesi e Palermo per associazione a delinquere e traffico di marijuana: sequestrate 20.000 piante e 8 tonnellate di droga. virgilio.it

Operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta, collaborati nella fase esecutiva dai militari...Operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta, collaborati nella fase esecutiva dai ... itacanotizie.it

Blitz antidroga a Gela, i carabinieri sequestrano oltre 1 chilo di hashish: un arresto -- I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comandoprovinciale di Caltanissetta, coadiuvati dal... #arresto #blitz #carabinieri #Droga #Gela #hashish #SiciliaTv #SiciliaTvNotizi facebook