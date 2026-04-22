Un investimento di quasi 4 milioni di euro è stato destinato alla riqualificazione delle strutture scolastiche locali. Il progetto prevede interventi su diversi edifici scolastici distribuiti sul territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. I lavori coinvolgeranno diverse strutture, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli ambienti destinati all’istruzione. L’intervento è stato annunciato senza indicazioni sui tempi di realizzazione o sui dettagli specifici dei lavori.

Un piano da quasi 4 milioni di euro per l’edilizia scolastica, con interventi diffusi su tutto il territorio e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. È la strategia messa in campo dal Comune di Castelfranco Piandiscò, illustrata dal sindaco Michele Rossi e dall’assessore Marco Morbidelli, che hanno ribadito l’impostazione complessiva degli interventi. "La nostra visione è chiara e strutturata – spiega il primo cittadino – e punta con decisione sull’investimento nell’edilizia scolastica sostenibile". Un approccio che non si concentra su un’unica opera, ma su una rete di progetti distribuiti tra Castelfranco, Faella e Pian di Scò.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi lavori alle scuole. Un piano da 4 milioni per una rete di edifici

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