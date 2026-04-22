Durante la gara NLS5 al Nürburgring, Max Verstappen ha compiuto una manovra considerata eccezionale dai commentatori presenti. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati, che hanno commentato positivamente l'abilità dimostrata in questa occasione. La competizione si è svolta senza altri incidenti di rilievo e ha visto Verstappen protagonista di un’azione che ha suscitato interesse tra gli spettatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta le sue straordinarie abilità alla guida, anche se il suo tentativo di vittoria al Nurburgring è terminato inaspettatamente. Nel quinto round della Nurburgring Langstrecken-Serie, Verstappen ha fatto il suo ritorno in pista, completando la sua seconda apparizione stagionale dopo NLS2 di marzo, alla guida di una Mercedes AMG GT3 Evo per Winward Racing. In precedenza, Verstappen aveva conquistato la vittoria, ma era stato squalificato a causa di un utilizzo irregolare di pneumatici.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Max Verstappen elogiato per la sua manovra straordinaria nella gara NLS5 al Nürburgring.

Max Verstappen chased down by a Lamborghini on Nürburgring #f1 #formula1 #nls

Notizie correlate

Max Verstappen in pole al Nürburgring per NLS 2. Alle 12.00 la garaMax Verstappen firma la pole per la seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Verstappen al Nurburgring da 1° con 30 secondi di vantaggio a 39°: il guasto che ha stravolto la sua garaMax Verstappen era salito al comando di gara-2 delle 24h Nurburgring Qualifiers 2026 e aveva costruito oltre 30 secondi di vantaggio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: George Russell dice che capirebbe l’addio di Max Verstappen dalla Formula 1; Max Verstappen rivela le parole a Gianpiero Lambiase dopo aver accettato l'offerta McLaren.; F1 | Ferrari convince, applausi a Vasseur e Leclerc: Gran lavoro di Fred, Charles tra i migliori per me; F1 | Arvid Lindblad si ispira a Marc Márquez: Mentalità da campione.

Verstappen in pista sulla Nordschleife: 9° in qualifica dopo una penalità, via di gara-1 alle 17.30 – DIRETTA STREAMINGSegui in diretta video lo streaming della prima 4 Ore del Nurburgring Nordschleife, con Max Verstappen protagonista con una Mercedes-AMG GT3 ... formulapassion.it

Domenicali risponde a Verstappen ma sui sorpassi fa un autogol e John Elkann fissa l'obiettivo FerrariIl boss della F1, Stefano Domenicali risponde alle critiche contro i nuovi regolamenti di Verstappen ma è polemica tra gli appassionati, intanto Elkann spinge la Ferrari ... sport.virgilio.it

MAX VERSTAPPEN: “A ZANDVOORT ATMOSFERA UNICA, NEL 2021 MOMENTI INDIMENTICABILI” "Alcuni promoter hanno rilevato Zandvoort e ora stanno cercando di copiare il suo esempio ovunque, ma non funziona sempre. Dopotutto, deve partecipare - facebook.com facebook

Lambiase, l’uomo che non sussurrerà più a Max Verstappen #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com