Verstappen al Nurburgring da 1° con 30 secondi di vantaggio a 39° | il guasto che ha stravolto la sua gara

Durante le qualifiche delle 24h Nurburgring del 2026, Verstappen aveva preso il comando della seconda gara, riuscendo a mettere tra sé e gli avversari un vantaggio superiore ai 30 secondi. La gara si svolgeva con temperature intorno ai 39°C, ma un guasto improvviso ha interrotto la sua corsa, modificando completamente il risultato previsto.

Max Verstappen era salito al comando di gara-2 delle 24h Nurburgring Qualifiers 2026 e aveva costruito oltre 30 secondi di vantaggio. Poi il guasto allo splitter anteriore della sua Mercedes-AMG GT3 ha cancellato tutto, trasformando una corsa da vittoria in un anonimo 39° posto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Max Verstappen Returns to Nürburgring… And Wins Easily

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