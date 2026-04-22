Dopo aver concluso la carriera da calciatore, un ex sportivo ha deciso di diventare autista Uber. La scelta è arrivata senza annunci pubblici o dichiarazioni ufficiali, ma si conoscono alcuni dettagli sul suo progetto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o agli obiettivi di questa nuova attività. L’ex atleta ha iniziato a lavorare nel settore del trasporto privato, senza ulteriori dettagli sulla sua decisione.

C’è una vita dopo il calcio giocato, e per fortuna non è fatta solo di noiosissimi corsi a Coverciano o di opinionisti piazzati nei salotti televisivi a ripetere banalità. A volte, la vita dopo la Serie A ha semplicemente la forma di un’app sul cruscotto. Tonetto ora lavora per Uber. Max Tonetto fa l’autista Uber. O almeno, lo ha fatto abbastanza a lungo da far impazzire i social. L’ex terzino sinistro di Lecce, Sampdoria e Roma, uno che nel 2007 si è pure tolto lo sfizio di indossare la maglia della Nazionale (quella fresca campione del mondo), ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2010. Salutò Trigoria rifiutando un prolungamento stiracchiato, con grande onestà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Max Tonetto si è messo a fare l’autista Uber (con un piano in mente)

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