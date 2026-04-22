Max Tonetto dall’erba dell’Olimpico al volante | l’ex terzino della Roma oggi guida Uber Ecco il motivo

Max Tonetto, ex terzino della Roma, ha deciso di cambiare carriera e ora lavora come autista Uber. Dopo aver trascorso anni sui campi di calcio, si trova a gestire un’auto nelle strade della città. La notizia ha attirato l’attenzione, poiché il suo nuovo impiego rappresenta un cambiamento rispetto al passato sportivo. La scelta di Tonetto ha suscitato curiosità tra i residenti e gli utenti dell’app di trasporto.

Calciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. 4 nomi per il grande colpo dell’estate, di chi si tratta Mercato Juve, guarda chi si rivede.Torna di moda Antonio Silva per la difesa: ecco la mossa di Jorge Mendes Calciomercato Napoli, Lukaku out e Pinamonti in? Scelto il sostituto del belga per la prossima stagione ma.Tutti gli ostacoli dell’operazione Zapata torna a disposizione di D’Aversa? Le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante del Torino Dybala Roma, buone notizie per Gasperini! Ecco come sta la Joya e quando può tornare a disposizione Pogba torna a parlare della Juve: «Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Max Tonetto, dall’erba dell’Olimpico al volante: l’ex terzino della Roma oggi guida Uber. Ecco il motivo Notizie correlate Max Tonetto, da giocatore della Roma a autista Uber: ecco il motivo“Ma non può accelerare? – Eh signora, stamo a Roma, mica stamo ar circuito de Monza” questa celebre frase di Alberto Sordi nel film il Tassinaro, ora... Dalla Champions League con la Roma a Uber driver: la seconda vita di Max TonettoFino a qualche anno fa percorreva la fascia sinistra dello stadio Olimpico più e più volte a partita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Roma, se Tonetto si riscopre autista Uber. Dal campo ad autista per Uber: la nuova vita di TonettoMax Tonetto ha intrapreso una nuova carriera, trasformando la sua esperienza sul campo in una nuova sfida professionale. siamolaroma.it Max Tonetto, ex terzino della Roma, diventa un autista Uber: ecco perchéA Roma può capitare di chiamare Uber, salire su un’auto e trovare alla guida Max Tonetto, instancabile terzino sinistro nella Roma di Luciano Spalletti e prima ancora con la Sampdoria, con il Lecce, i ... calciomercato.com