Max Tonetto, ex calciatore che ha militato nella Roma e ha giocato diverse stagioni nella fascia sinistra dello stadio Olimpico, ha intrapreso una nuova strada, diventando autista di Uber. La sua carriera sportiva si è conclusa qualche anno fa, e da allora ha cambiato completamente vita, passando dal calcio professionistico a un lavoro nel settore dei trasporti. Attualmente, si dedica a questa nuova attività, lontano dal mondo dello sport.

Fino a qualche anno fa percorreva la fascia sinistra dello stadio Olimpico più e più volte a partita. Oggi continua a macinare chilometri, ma sul Grande Raccordo Anulare e a bordo di un Uber. È la nuova vita di Max Tonetto, ex terzino sinistro che ha giocato dal 2006 al 2010 con la maglia della Roma dopo una lunga carriera in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lecce tra le tante. Non è la storia già sentita di un campione in rovina che decide di reinventarsi per continuare a vivere, ma l’esatto contrario. A riportarlo è Repubblica, che spiega il perché Max Tonetto abbia deciso di mettersi alla guida di un Uber. L’ex Serie A ha deciso aprire una società di Ncc (noleggio con conducente).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Champions con la Roma ad autista di Uber: la seconda vita di Max Tonetto

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