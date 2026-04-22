Da calciatore di Serie A ad autista Uber | la nuova vita dell’ex giocatore di serie A Max Tonetto

Un ex calciatore di Serie A ora lavora come autista Uber a Roma. Recentemente, ha ricevuto una corsa prenotata nel traffico del raccordo, con la portiera che si apre e lui alla guida. La scena si svolge senza particolari clamori, con l’ex difensore che si trova a gestire una situazione quotidiana tra le strade della capitale. La sua nuova attività si svolge in modo discreto, lontano dai riflettori del calcio professionistico.

Una corsa prenotata a Roma, il traffico del raccordo, la portiera che si apre. E alla guida, senza effetti speciali né annunci, l’ex terzino della Roma Max Tonetto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex calciatore ha avviato una società di NCC (noleggio con conducente) e, per completare il percorso necessario alle autorizzazioni, sta accumulando le ore di guida richieste. Un passaggio tecnico, quasi burocratico, che però ha un effetto collaterale inevitabile: può capitare di trovarsi in auto con un ex giocatore di Serie A mentre si attraversa la capitale. Il suo profilo Uber, attivo e con già numerose corse effettuate, è diventato rapidamente un caso sui social.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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