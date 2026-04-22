Mauro Corona sugli insulti di Solovyev dalla tv russa a Giorgia Meloni | Si dovrebbe tacere per silenziarli
Il 21 aprile, durante un programma televisivo in Russia, il conduttore Vladimir Solovyev, noto per le sue posizioni vicine al governo di Mosca, ha rivolto insulti in italiano alla presidente del Consiglio italiana. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta e hanno attirato l’attenzione di vari commentatori. In Italia, Mauro Corona ha commentato l’accaduto suggerendo di tacere per silenziare tali attacchi.
Una raffica di insulti in italiano a Giorgia Meloni. Ieri, martedì 21 aprile, sulla tv russa Vladimir Solovyev, giornalista molto vicino a Vladimir Putin, ha attaccato la presidente del Consiglio, in uno dei suoi programmi. L'attacco è stato duro e frontale. Solovyev si è espresso in italiano.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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