Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa | Solovyev alla premier | Fascista p* Convocato l' ambasciatore russo

Una recente trasmissione televisiva russa ha visto protagonista il noto conduttore Vladimir Solovyev, che ha rivolto alla premier italiana parole offensive e sessiste. La frase, trasmessa durante un programma, ha suscitato reazioni diplomatiche, portando alla convocazione dell’ambasciatore russo nel paese. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra i due Stati, con accuse di attacchi verbali e polemiche pubbliche.

Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi frontali e insulti volgari a Giorgia Meloni. «Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Convocato l'ambasciatore russo Notizie correlate Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russo Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev. Tajani convoca l’ambasciatoreInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La segreteria del Pd Elly Schlein difende Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump; Conte: Intervento a Hormuz solo con il sì dell’Onu. Meloni? Un paio di giravolte non cancellano la linea di politica estera. Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: Fascista putt…Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni ... fanpage.it Pesantissimi insulti a Giorgia Meloni dal propagandista russo Solovyov: Vergogna umanaIl propagandista russo Vladimir Solovyov ha insultato pesantemente Giorgia Meloni in diretta TV, definendola fascista e idiota. In risposta alle gravissime offese, il Ministro Tajani ha convocato ... rainews.it Insulti sessisti sul portico di San Luca, identificato l'autore: "Frequentava i gruppi delle sue vittime" x.com Cristina Bellucco, insulti sessisti e auto rigata alla sindaca: «Non è ammissibile. Chiunque voglia parlarmi, sa dove trovarmi» - facebook.com facebook