In un episodio che ha suscitato reazioni ufficiali, un noto conduttore televisivo russo ha rivolto insulti alla premier italiana durante una trasmissione televisiva, definendola “fascista”. La polemica ha portato il ministro degli Esteri italiano a convocare l’ambasciatore russo per chiarimenti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, con il coinvolgimento di personalità note nel panorama mediatico russo.

Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi frontali e insulti volgari a Giorgia Meloni. «Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Tajani convoca l'ambasciatore russo

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