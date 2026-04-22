Mattinate musicali internazionali | Artisti pluripremiati al concerto conclusivo dell' Orchestra Busoni

Domenica 26 aprile 2026 alle 11:00 si terrà il concerto conclusivo della XXV edizione delle Mattinate e serate musicali internazionali a Trieste. L’evento si svolgerà nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 nel Porto Vecchio, con la partecipazione di artisti pluripremiati e l’orchestra Ferruccio. Il programma prevede ancora musica di Mozart, come nelle precedenti occasioni di questa rassegna musicale.

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 11:00 in Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste si terrà il 16° e conclusivo concerto della XXV edizione delle Mattinate e serate musicali internazionali di Trieste ed è dedicato ancora alla musica di Mozart con la Nuova orchestra Ferruccio.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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