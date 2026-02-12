Concerto dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali a Fiera Didacta | appuntamento l’11 marzo a Firenze

Il 11 marzo a Firenze si terrà un concerto speciale dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di organizzare questo evento per sostenere lo studio e la pratica della musica tra gli studenti. L’appuntamento si svolge all’interno di Fiera Didacta, un evento dedicato all’educazione, e promette di essere un momento di grande musica e coinvolgimento per tutti gli appassionati.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito delle iniziative di sostegno allo studio e alla pratica della musica, organizza per l'11 marzo 2026 un concerto dell'Orchestra nazionale dei Licei musicali.

