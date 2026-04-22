Mattia Bellucci fuori dall’Atp Madrid 2026 l’italiano battuto da Dzumhur

Mattia Bellucci è stato eliminato nel suo primo match all’ATP di Madrid 2026, torneo del circuito Master 1000 che si svolge sulla terra rossa alla Caja Magic. L’italiano ha perso contro Dzumhur, che si è imposto in due set. Questa partita ha segnato l’inizio della partecipazione italiana all’evento, con altri cinque tennisti ancora in gara nella stessa giornata.

Finisce subito l’avventura di Mattia Bellucci all’ Atp di Madrid 2026, il primo dei sei italiani in campo oggi nel Master 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic. Il tennista italiano è stato sconfitto al primo turno dal bosniaco Damir Dzumhur. Il 24enne varesino ha perso in due set col punteggio di 6-2, 6-4 contro il numero 84 del mondo, come già successo l’anno scorso nello stesso torneo. Ora Dzumhur affronterà al secondo turno l’olandese Tallon Griekspoor. Dice addio al Mutua Madrid Open, anche un altro italiano. Matteo Berrettini è stato infatti eliminato, anche lui al primo turno, dal croato Dino Prizmic, numero 87 del ranking. Il romano numero 92 del mondo è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 38?.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattia Bellucci fuori dall’Atp Madrid 2026, l’italiano battuto da Dzumhur Notizie correlate Leggi anche: ATP Madrid 2026, Mattia Bellucci sconfitto subito all’esordio dal bosniaco Dzumhur Pronostico e quote Damir Dzumhur – Mattia Bellucci, Madrid 22-04-2026Damir Dzumhur e Mattia Bellucci si affronteranno sul campo numero 6 a partire dalle 12:30 circa, dopo la fine di Brooksby-Nava. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Oeiras: dopo Cecchinato esce anche Bellucci; ATP Challenger Monza: fuori Bellucci, in finale Collignon contro Prizmic; Bellucci contro Dzumhur a Madrid: un anno dopo il 'caso' della (mancata) stretta di mano - Video; ATP Roma 2026, annunciate le wild card: Matteo Berrettini tra i tanti ‘invitati’. Cinà e Grant osservati speciali. Mattia Bellucci fuori dall’Atp Madrid 2026, l’italiano battuto da DzumhurFinisce subito l’avventura di Mattia Bellucci all’Atp di Madrid 2026, il primo dei sei italiani in campo oggi nel Master 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic. Il tennista italiano è stato sconfitto ... lapresse.it ATP Madrid 2026, Mattia Bellucci sconfitto subito all’esordio dal bosniaco DzumhurSi ferma subito il cammino di Mattia Bellucci nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking ATP, in due set con il punteggio di 6 ... oasport.it Mattia Bellucci saluta subito il Masters 1000 di Madrid: vince Damir Džumhur in 2 set Così come accaduto lo scorso anno proprio a Madrid, l'azzurro viene sconfitto dal numero 84 del mondo con lo score di 6-2 6-4. Terza vittoria in carriera contro Bellucci per x.com Francesco Maestrelli ottiene la wild card per il main draw degli Internazionali d’Italia Come già annunciato dal presidente FITP Angelo Binaghi, la wild card inizialmente destinata a Mattia Bellucci, entrato direttamente in tabellone grazie alla propria classific - facebook.com facebook