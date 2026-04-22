ATP Madrid 2026 Mattia Bellucci sconfitto subito all’esordio dal bosniaco Dzumhur

Nel torneo ATP di Madrid 2026, Mattia Bellucci ha concluso il suo percorso all’esordio. Il tennista italiano è stato eliminato dal bosniaco Damir Dzumhur, attualmente al numero 84 della classifica ATP. La partita si è conclusa in due set con il punteggio di 6-2 6-4, dopo un’ora e diciassette minuti di gioco.

Si ferma subito il cammino di Mattia Bellucci nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking ATP, in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Una brutta prestazione quella di Bellucci, che non ha sfruttato comunque l’occasione di un buon sorteggio, visto che al turno successivo ci sarebbe stato l’olandese Tallon Griekspoor, che non sta attraversando un buon momento di forma. Dzumhur ha vinto l’82% dei punti quando ha servito la prima, contro il solo 59% da parte dell’azzurro. Sono stati tredici i vincenti da parte di Bellucci rispetto agli undici del bosniaco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026, Mattia Bellucci sconfitto subito all’esordio dal bosniaco Dzumhur Notizie correlate Leggi anche: ATP Delray Beach 2026, Mattia Bellucci subito sconfitto dal serbo Kecmanovic Pronostico e quote Damir Dzumhur – Mattia Bellucci, Madrid 22-04-2026Damir Dzumhur e Mattia Bellucci si affronteranno sul campo numero 6 a partire dalle 12:30 circa, dopo la fine di Brooksby-Nava. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Live Damir Džumhur - Mattia Bellucci - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; Atp Madrid, Bellucci: Fatti passi avanti, mi sento più preparato. VIDEO; Madrid, giornata azzurra: in campo Berrettini, Bellucci, Sonego e Cinà; Mattia Bellucci entra in tabellone agli Internazionali d’Italia: cambia l’assegnazione di una wild-card. ATP Madrid 2026, Mattia Bellucci sconfitto subito all’esordio dal bosniaco DzumhurSi ferma subito il cammino di Mattia Bellucci nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking ATP, in due set con il punteggio di 6 ... oasport.it Sonego e Cinà all'Atp Madrid: i risultati in diretta live. Bellucci eliminatoLorenzo Sonego affronta Dusan Lajovic nel 1° turno del Madrid Open sul Campo 6 della Caja Magica. Esce subito di scena Mattia Bellucci, battuto 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur. Più tardi ... sport.sky.it Mattia Bellucci saluta subito il Masters 1000 di Madrid: vince Damir Džumhur in 2 set Così come accaduto lo scorso anno proprio a Madrid, l'azzurro viene sconfitto dal numero 84 del mondo con lo score di 6-2 6-4. Terza vittoria in carriera contro Bellucci per x.com Francesco Maestrelli ottiene la wild card per il main draw degli Internazionali d’Italia Come già annunciato dal presidente FITP Angelo Binaghi, la wild card inizialmente destinata a Mattia Bellucci, entrato direttamente in tabellone grazie alla propria classific - facebook.com facebook