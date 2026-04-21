Pronostico e quote Damir Dzumhur – Mattia Bellucci Madrid 22-04-2026

Il 22 aprile 2026, sul campo numero 6 a Madrid, si terrà l'incontro tra Damir Dzumhur e Mattia Bellucci. L'inizio della partita è previsto intorno alle 12:30, subito dopo il match tra Brooksby e Nava. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista di questo appuntamento tennistico. Entrambi i giocatori si sfideranno in un match che attirerà l'attenzione degli appassionati di tennis.

Damir Dzumhur e Mattia Bellucci si affronteranno sul campo numero 6 a partire dalle 12:30 circa, dopo la fine di Brooksby-Nava. Sulla carta si tratta di una sfida tra due giocatori lontani dalla loro forma migliore e in difficoltà nel trovare la giusta continuità. Il nativo di Busto Arsizio resta sulla sconfitta da favorito a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Damir Dzumhur – Mattia Bellucci, Madrid 22-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Damir Dzumhur – Jannik Sinner, Miami 21-03-2026Damir Dzumhur, bosniaco numero 76 del Ranking ATP, tenterà l’impossibile contro uno Jannik Sinner reduce dalla vittoria di Indian Wells, torneo che... Madrid, Bellucci sfida Dzumhur: torna il vecchio rancore a MadridIl tabellone del torneo di Madrid, sorteggiato lunedì 20 aprile, mette Mattia Bellucci di fronte a Damir Dzumhur per il primo turno.