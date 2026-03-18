Cos' è il melanoma scoperto in tempo da Matteo Renzi appello dell' ex premier alla prevenzione | Controllatevi

Da virgilio.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex presidente del consiglio ha condiviso pubblicamente di aver scoperto di avere un melanoma in fase precoce. Attraverso un video su X, invita le persone a prestare attenzione ai controlli e a non sottovalutare i segnali della pelle. La sua testimonianza mira a sensibilizzare sull'importanza di diagnosi tempestive e controlli regolari.

Matteo Renzi ha annunciato di aver scoperto di avere un melanoma in fase precoce e di averlo già rimosso senza conseguenze. L’ex premier ha pubblicato un video sui suoi profili social, lanciando un appello diretto: “Bisogna controllarsi”. Un messaggio che riporta al centro il tema della prevenzione, decisiva per uno dei tumori della pelle più aggressivi ma curabile se diagnosticato in tempo. La rivelazione di Matteo Renzi sul melanoma Cos'è il melanoma e perché è considerato pericoloso Quanto è diffuso il melanoma in Italia I sintomi del melanoma, come riconoscerli in tempo La rivelazione di Matteo Renzi sul melanoma Il leader di Italia Viva ha raccontato di aver scoperto il melanoma durante controlli medici e di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per rimuoverlo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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