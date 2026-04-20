Roberto Vannacci e Matteo Renzi a Pulp Podcast | gli scambi su Meloni sicurezza e antifascismo

Nella nuova puntata di Pulp Podcast, Matteo Renzi e Roberto Vannacci hanno dialogato per circa due ore, intervistati dai conduttori Fedez e Mr. Durante l'intervista, sono stati affrontati temi legati alla leadership del governo, alla sicurezza e al ruolo dell'antifascismo nel panorama politico attuale. I due ospiti hanno espresso le proprie opinioni su diverse questioni di attualità, suscitando discussioni tra gli ascoltatori.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sono confrontati per quasi due ore nella nuova puntata di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra. Tra i temi toccati le migrazioni, la sicurezza e l'antifascismo, con momenti di scontro anche acceso. In più occasioni, Vannacci ha ribadito la linea sull'alleanza con il centrodestra: o si sposta più a destra, o niente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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