Il tennista italiano ha perso al primo turno di un torneo contro un avversario croato, con il punteggio di 6-3, 6-4. Dopo la partita, Berrettini ha commentato che il problema non riguarda il suo fisico, ma ha aggiunto che al suo massimo livello ha perso fiducia e sicurezza. La sua prestazione ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli esperti, mentre lui si è mostrato aperto a valutare i passaggi successivi.

Matteo Berrettini è stato sconfitto dal croato Dino Prizmic con il punteggio di 6-3, 6-4 al primo turno del Masters 1000 di Madrid: esordio amarissimo sulla terra rossa della capitale spagnola per il tennista italiano, che deve salutare prematuramente il torneo e tra l’altro scivolerà al di fuori della top-100 del ranking ATP. Prosegue il momento difficile per il 30enne, che era reduce dallo stop rimediato agli ottavi di finale di Montecarlo per mano del brasiliano Joao Fonseca e dalla battuta d’arresto patita al primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech contro il peruviano Ignacio Buse. La presenza al tabellone principale del Roland Garros è garantita, ma il finalista di Wimbledon 2021 è chiamato a una pronta inversione di tendenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini sconsolato: “Il problema non è il corpo. Al mio massimo è caduto il castello”

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