Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha commentato la sua stagione in un’intervista all’Équipe, esprimendo dubbi sulla sua forza e sul ruolo che ricopre nella squadra. Ha affermato di non sentirsi abbastanza forte e ha sottolineato come il suo ruolo possa influire sul suo futuro. Le sue parole rivelano un momento di riflessione personale sulla sua esperienza al club.

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese 'L'Équipe'. Tra i vari temi emersi, anche un parere sulla sua stagione in rossonero, con uno sguardo al Mondiale che si giocherà la prossima estate. Ecco, di seguito, le sue parole. «Se è una stagione positiva? Non credo di essere sufficientemente forte. Le statistiche entrano in gioco. E io posso essere molto più efficace di così. Potrei aver segnato un solo gol e fornito più di quattro assist in questa stagione, e allora vi avrei detto che la mia stagione era stata buona». Fofana ha poi continuato: «E se guardo al Mondiale, non credo che mi si prenda in considerazione per questo ruolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fofana sconsolato: “Non credo di essere sufficientemente forte. Il mio ruolo non mi aiuta per il futuro”

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