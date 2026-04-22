Nel primo giorno del tabellone principale del Madrid Open, si sono disputati i primi incontri del Masters 1000. Dopo la conclusione delle qualificazioni, il tabellone principale è ufficialmente in corso. Tra i protagonisti, Matteo Berrettini ha guidato il gruppo azzurro, mentre Jannik Sinner attende di conoscere il suo avversario per le prossime sfide.

Prima giornata di incontri nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid Open. Archiviato il capitolo qualificazioni, il quadro è ormai definito. Alla Caja Mágica si conferma una consuetudine ormai radicata: rinunce e forfait. Una tendenza che difficilmente farà piacere a Feliciano López, direttore del torneo, ma l’incastro nel calendario resta un limite strutturale per l’evento spagnolo, anche alla luce di condizioni di gioco molto diverse rispetto a quelle del Roland Garros, vero obiettivo della stagione sulla terra battuta. Saranno quattro gli italiani impegnati in campo. Matteo Berrettini ha dovuto rivedere i propri piani nella preparazione al debutto: inizialmente avrebbe dovuto affrontare il belga Raphaël Collignon, ma il ritiro di quest’ultimo per problemi fisici ha imposto un cambio di avversario.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario

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