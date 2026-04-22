Mattarella sofferto via libera al decreto correttivo

Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto correttivo dopo un percorso segnato da discussioni e confronti. La proposta di intervenire per sistemare alcune questioni legate alla professione degli avvocati era stata discussa in un incontro tra un rappresentante del governo e il capo dello Stato. La decisione arriva dopo un iter che ha coinvolto vari passaggi istituzionali e incontri ufficiali.

Decreto sicurezza Il presidente già a febbraio aveva dovuto cassare le norme più indigeribili. Forte tensione con palazzo Chigi. Il precedente del 2006 con il governo Prodi, quando Napolitano firmò un decreto per eliminare una norma controversa dalla finanziaria Decreto sicurezza Il presidente già a febbraio aveva dovuto cassare le norme più indigeribili. Forte tensione con palazzo Chigi. Il precedente del 2006 con il governo Prodi, quando Napolitano firmò un decreto per eliminare una norma controversa dalla finanziaria Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La proposta del decreto correttivo per sanare, anche solo in parte, il pasticcio degli avvocati era già stata evocata durante l’incontro di lunedì sera tra Alfredo Mantovano e Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mattarella, sofferto via libera al decreto correttivo Notizie correlate Decreto sicurezza, la mediazione con Mattarella: decreto correttivo sugli incentivi ai migrantiNon proprio lineare ma perlomeno efficace, l’escamotage su cui si sono accordati gli uffici tecnici di Palazzo Chigi e del Quirinale, dopo che ieri,... Dl Sicurezza, dopo lo stop di Mattarella il governo fa un decreto correttivo. L’attacco della Lega al Quirinaledi Liana Milella e Giacomo Salvini Sono passate da poco le 22 e 30 quando dal Tesoro arriva una telefonata al sottosegretario leghista Nicola... Contenuti utili per approfondire Si parla di: L'altolà di Mattarella su sicurezza e remigrazione: Così non va, il decreto cambi. I 45 minuti di Mantovano al Colle per evitare lo scontro istituzionale. L'altolà di Mattarella su sicurezza e remigrazione: «Così non va, il decreto cambi». I 45 minuti di Mantovano al Colle per evitare lo scontro istituzionaleDl sicurezza, faccia a faccia tra Mattarella e il «pontiere» di Meloni. Il no al pagamento solo se la pratica viene accolta ... roma.corriere.it Salvini, c’è il via libera di Mattarella per Palazzo Chigi: retroscena bombaIl Capitano leghista, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, attende sulla riva del fiume che le elezioni europee facciano il lavoro sporco togliendo politicamente di mezzo Silvio Berlusconi ... affaritaliani.it