Matrimonio combinato e violenze | l’appello dimezza le pene

La Corte d’appello ha deciso di ridurre le pene per un uomo di origini marocchine e i suoi genitori coinvolti in un caso di matrimoni combinati e violenze. La sentenza li ha condannati a due anni di reclusione con sospensione condizionale, dopo aver accertato i maltrattamenti subiti da una giovane donna. La decisione rappresenta una variazione rispetto alle precedenti valutazioni giudiziarie sul caso.

La Corte d’appello ha stabilito una nuova valutazione per un uomo di origini marocchine e i suoi genitori, condannandoli a due anni di reclusione con sospensione condizionale per i maltrattamenti subiti da una giovane donna. La sentenza riduce la pena precedentemente inflitta in primo grado, che prevedeva quattro anni di carcere, in seguito alle dinamiche legate a un matrimonio combinato avvenuto in Nord Africa. Il percorso che ha portato al tribunale affonda le radici in un accordo matrimoniale tra il giovane, appena entrato nell’età adulta, e una sua cugina. Durante un viaggio nel paese d’origine, il padre del ragazzo aveva formalizzato l’unione firmando il relativo certificato nuziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matrimonio combinato e violenze: l’appello dimezza le pene Notizie correlate Droga: appello riduce le pene per 14 imputatiLa Corte di assise di appello di Bologna ha rideterminato le pene per 14 imputati coinvolti in un traffico internazionale di stupefacenti, con... Matrimonio combinato in Italia, l’incubo: “Mi picchiavano se cucinavo male”Con la promessa di un futuro migliore in Italia sarebbe stata convinta a sposare un parente lontano che non aveva mai visto prima. Panoramica sull’argomento Si parla di: Torino, ragazza segregata in casa dopo il matrimonio combinato con il cugino: dimezzata la pena per sposo, mamma e papà; What's Love? su Rai Movie - Guida TV. Elena Gavrilakos: «Ecco cosa fare per ottenere la nullità del matrimonio quando c’è violenza psicologica o fisica»Dietro la facciata di un matrimonio che dura da anni, forse anche decenni, a volte si nascondono violenze psicologiche, manipolazioni, inganni. Ma, per quanto questa unione, secondo il diritto ... vanityfair.it