Matrimonio combinato in Italia l’incubo | Mi picchiavano se cucinavo male
In Italia, una donna racconta di aver vissuto un incubo. Convinta dal marito a sposare un parente lontano che non aveva mai incontrato, ha subito violenze e minacce. La donna ha spiegato di essere stata picchiata più volte, anche solo perché non cucinava come voleva il marito. Ora cerca aiuto per uscire da quella situazione difficile.
Con la promessa di un futuro migliore in Italia sarebbe stata convinta a sposare un parente lontano che non aveva mai visto prima. Una volta arrivata a Torino, però, per lei sarebbe iniziato un incubo fatto di violenze, segregazione e soprusi quotidiani. È la vicenda denunciata da una giovane marocchina oggi 25enne, che ha portato a processo l’ex marito e gli ex suoceri. In primo grado, i tre imputati sono stati condannati a quattro anni di carcere ciascuno, ma hanno impugnato la sentenza e ora il caso è approdato davanti alla Corte d’appello di Torino. Il matrimonio combinato e l’arrivo in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti discussi: Dal Marocco a Torino, matrimonio combinato e accuse di violenza domestica; Matrimoni combinati. Quattro anni di condanna; Torino, ragazza segregata in casa dopo il matrimonio combinato con il cugino: sposo a processo con mamma e papà; Dalle nozze imposte alla prigionia domestica: il processo a Torino.
Matrimonio combinato in Italia, l’incubo: Mi picchiavano se cucinavo maleCon la promessa di un futuro migliore in Italia sarebbe stata convinta a sposare un parente lontano che non aveva mai visto prima. Una volta arrivata a ... thesocialpost.it
Dalle nozze imposte alla prigionia domestica: il processo a TorinoL’udienza del 27 gennaio 2026 ha segnato l’avvio del giudizio di secondo grado. La donna, oggi residente in provincia di Milano, non vive più con l’ex marito e non ha contatti con la famiglia di lui. giornalelavoce.it
DOPPIA COPPIA! Capita spesso di trovare un #matrimonio combinato in questa maniera e svoltosi lo stesso giorno, ma questo è scritto molto bene per essere del 1575 e val la pena mostrarlo. Ci troviamo a #Gussago, dove i fratelli Innocenzo e Tommaso Rib - facebook.com facebook
