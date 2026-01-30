In Italia, una donna racconta di aver vissuto un incubo. Convinta dal marito a sposare un parente lontano che non aveva mai incontrato, ha subito violenze e minacce. La donna ha spiegato di essere stata picchiata più volte, anche solo perché non cucinava come voleva il marito. Ora cerca aiuto per uscire da quella situazione difficile.

Con la promessa di un futuro migliore in Italia sarebbe stata convinta a sposare un parente lontano che non aveva mai visto prima. Una volta arrivata a Torino, però, per lei sarebbe iniziato un incubo fatto di violenze, segregazione e soprusi quotidiani. È la vicenda denunciata da una giovane marocchina oggi 25enne, che ha portato a processo l’ex marito e gli ex suoceri. In primo grado, i tre imputati sono stati condannati a quattro anni di carcere ciascuno, ma hanno impugnato la sentenza e ora il caso è approdato davanti alla Corte d’appello di Torino. Il matrimonio combinato e l’arrivo in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Matrimonio combinato in Italia, l’incubo: “Mi picchiavano se cucinavo male”

