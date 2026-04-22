Nel finale di Lidia Poet 3, la serie Netflix dedicata alla prima avvocata italiana, si è verificato un colpo di scena che ha coinvolto il personaggio di Matilda De Angelis. È stata mostrata la madre di Lidia Poet, interpretata dall’attrice, confermando la presenza reale di questa figura nella trama. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, creando un momento inaspettato e significativo nell’episodio conclusivo.

Il finale di Lidia Poet 3, celebre serie Netflix sulla prima avvocata d’Italia ha riservato ai telespettatori un colpo di scena narrativo ed emotivo. Per mettere in scena la versione matura della protagonista, la produzione ha infatti scelto di non ricorrere a pesanti protesi per invecchiare la protagonista Matilda De Angelis, ma ha affidato il ruolo alla sua vera madre, Tania Troilo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Vita (@vit.a.less) La scelta è stata guidata dalla ricerca di un’autenticità che il trucco prostetico da solo non avrebbe potuto garantire. Il processo creativo è stato meticoloso:....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Matilda De Angelis sorprende tutti in Lidia Poet 3: nel finale c’è sua madre (davvero è lei)

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