Il 15 aprile Netflix lancerà la terza e ultima stagione della serie che racconta la storia di Lidia Poët. La protagonista, interpretata da Matilda De Angelis, vede il suo percorso narrativo arrivare a conclusione con questa nuova stagione. La serie si sviluppa attorno alla vicenda di una donna protagonista di battaglie legali e sociali, con episodi che approfondiscono il suo impegno per l'inclusione e i diritti.

Il 15 aprile Netflix porterà a conclusione il viaggio narrativo incentrato sulla figura storica di Lidia Poët con l’arrivo della terza e ultima stagione della serie. Attraverso la reinterpretazione offerta da Matilda De Angelis, il racconto che ha preso il via nel Piemonte di fine Ottocento si trasforma in un riflesso delle tensioni sociali contemporanee, offrendo una chiave di lettura che supera la semplice trama giudiziaria per toccare le corde del dibattito sull’identità e sulla lotta collettiva. Le contraddizioni tra tradizione e nuove istanze generazionali. La chiusura di questa produzione, curata da Guido Iuculano e Davide Orsini, non si limita alla risoluzione dei casi legali affrontati dalla protagonista, ma esplora la complessità di un movimento che evolve.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lidia Poët: il finale di Matilda De Angelis tra lotta e inclusione

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“Il femminismo è una lotta di tutte e tutti”, Matilda De Angelis e l’ultimo atto di Lidia Poët: “Se continuiamo a combattere, prima o poi qualcosa cambierà”Non solo una detective story in costume, ma un manifesto generazionale che dal Piemonte di fine Ottocento arriva dritto al cuore delle contraddizioni...

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Stasera su TV8 torna l'appuntamento col Gialappashow. Fra le guest star Matilda De Angelis e il ritorno di Jovanotti. Le anticipazioni. - facebook.com facebook

Matilda De Angelis è la co-conduttrice della terza puntata! #GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 e SkyUno x.com