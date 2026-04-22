Le PMI italiane che assumono lavoratrici al rientro dalla maternità possono beneficiare di un bonus INPS che copre il 50% dei costi relativi all’affiancamento. Questa misura mira a facilitare la gestione del passaggio di consegne tra le dipendenti e le nuove assunzioni, offrendo un aiuto economico alle imprese durante questa fase. La misura si rivolge specificamente alle piccole e medie imprese per sostenere il rientro delle lavoratrici.

Le piccole imprese italiane che affrontano il rientro in servizio delle lavoratrici dopo la maternità avranno un supporto economico decisivo per gestire il passaggio di consegne. Attraverso il Messaggio 13432026, l’INPS ha definito le modalità operative per estendere lo sgravio contributivo del 50% anche al periodo di affiancamento, una misura inserita nel più ampio pacchetto della Manovra 2026 per favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare. La novità introduce una flessibilità fondamentale per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti. Fino a poco tempo fa, quando una sostituta veniva assunta per coprire il congedo di una collega, il contratto terminava necessariamente al momento del rientro della titolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maternità: bonus INPS per le PMI, lo sconto del 50% sull’affiancamento

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