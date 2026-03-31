A2A bonus fino a 60 euro per le famiglie | arriva lo sconto automatico in bolletta

Un nuovo bonus di fino a 60 euro verrà applicato automaticamente alle bollette delle famiglie che si trovano in una posizione intermedia rispetto alle fasce di povertà energetica. La misura mira a sostenere chi, pur non rientrando nelle categorie più vulnerabili, ha difficoltà a coprire i costi delle utenze domestiche. L’iniziativa riguarda il settore dell’energia e viene adottata senza bisogno di richieste specifiche.

La misura estende il sostegno del Decreto Bollette ai redditi fino a 25.000 euro esclusi dai bonus sociali ordinari per il biennio 2026-2027 Una boccata d'ossigeno per le famiglie che si trovano nella "terra di mezzo" del welfare energetico: quelle che, pur non rientrando nelle fasce di povertà estrema, faticano a sostenere i costi delle utenze. A2A, attraverso la controllata A2A Energia, ha annunciato il via libera a un contributo volontario che permetterà di ottenere uno sconto in bolletta fino a 60 euro annui. L'iniziativa si inserisce nel solco delle misure introdotte dal Decreto Bollette e punta a estendere la protezione economica a una platea di utenti solitamente esclusa dai bonus sociali ordinari, con un sostegno valido per il biennio 2026-2027. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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A2A Energia, sconto fino a 60 euro sulle bollette per chi è sotto i 25.000 euro di Isee - facebook.com facebook

Oltre ad Enel anche A2A applicherà lo sconto volontario previsto dal DL Bollette... uno sconto bollinato @ARERA_it che solo le imprese integrate (più grandi e con produzione EE) si possono permettere.... che a pensar male pare fatto apposta per eliminare i r x.com