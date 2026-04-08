Mario Brunello oggi a Matera Musica

Oggi a Matera si tiene un evento musicale con il violoncellista Mario Brunello. Il Conservatorio di Matera ha diffuso un comunicato in cui si parla di un appuntamento che sta riscuotendo grande attenzione. La manifestazione, che coinvolge artisti di rilievo, si svolge nella giornata di oggi e prevede un programma che include esibizioni e interventi musicali. La partecipazione di Brunello rappresenta uno dei momenti centrali dell'iniziativa.

Di seguito un comunicato diffuso dal Conservatorio di Matera: Prosegue con straordinario successo il programma di attività del progetto PNRR P+ARTS, iniziativa di respiro nazionale che vede il coinvolgimento di istituzioni AFAM, enti di produzione e partner culturali, con l’obiettivo di promuovere la formazione avanzata, la produzione artistica e l’incontro tra giovani talenti e grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, mercoledì 8 aprile alle ore 18.00, presso l’ Auditorium Gervasio, sarà protagonista Mario Brunello, figura di riferimento nel panorama musicale internazionale. Vincitore del... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Mario Brunello oggi a Matera Musica Mario Brunello: "Suono nella natura per capire la purezza della musica"Dalle vette innevate delle Alpi alle distese di sabbia senza fine dei deserti africani, passando per le più prestigiose sale da concerti... Yulianna Avdeeva e Mario Brunello: finalmente insiemeFirenze, 22 gennaio 2026 – Quando un duo fa sensazione nel mondo degli ascoltatori appassionati. Si parla di: Matera, Mario Brunello in concerto domani; Matera, P+ARTS: tre giorni tra concerti e installazioni immersive. Mario Brunello oggi a Matera MusicaIn linea con le finalità del progetto PNRR P+ARTS, la presenza di Mario Brunello non si esaurisce nel concerto: l’artista incontrerà infatti gli studenti del Conservatorio e il pubblico, offrendo ... noinotizie.it