Salute e benessere nel tempo | al PalabancaEventi la presentazione di un ciclo itinerante di conferenze

"Salute e benessere nel tempo" è il tema di un ciclo di conferenze organizzate dalla "Scuola d’Arme Gens Innominabilis" di Castellarquato (un gruppo di persone unite dalla passione per la scherma storica medievale) con il sostegno della Banca di Piacenza. Il progetto sarà presentato lunedì 23 febbraio, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini da Graziano Tonelli, Ilaria Bertinelli (che parlerà di cibo, benessere, prevenzione e sostenibilità, una storia che riguarda tutti) e Andrea Solari (che tratterà di salute, cura e benessere nel tempo). Ingresso libero con prenotazione ( prenotazionieventi@bancadipiacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

