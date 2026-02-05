Livorno prorogata la zona rossa da piazza Garibaldi a piazza della Repubblica Il prefetto | La sicurezza è migliorata

Da livornotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha deciso di prolungare di altri due mesi la zona rossa che interessa piazza Garibaldi, piazza della Repubblica e le strade vicine. La decisione arriva dopo un miglioramento nella situazione di sicurezza, secondo quanto affermato dal prefetto stesso. La zona resterà chiusa al traffico e alle persone, nel tentativo di garantire maggiore controllo e sicurezza nella zona.

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha prorogato per altri due mesi la zona rossa in piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via del Pettine, via della Pina d’Oro e le altre strade già individuate. La decisione è stata presa durante il Cosp che si è tenuto oggi, giovedì 5 febbraio, in.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Livorno ZonaRossa

Livorno, zona rossa confermata in piazza Garibaldi ed estesa fino a piazza della Repubblica: la soddisfazione di prefetto e sindaco

La ‘zona rossa’ in piazza XX Settembre sarà prorogata e allargata

Oggi, martedì 13 gennaio, si è svolto in Prefettura un incontro del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, durante il quale è stata confermata la proroga e l’allargamento della zona rossa in piazza XX Settembre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Livorno ZonaRossa

Argomenti discussi: Previsioni meteo, prorogata a mercoledì 4 febbraio l'allerta per rischio idrogeologico a Livorno e provincia; Ancora Maltempo fino a mercoledì sera, prorogata l’allerta; Ancora Maltempo fino a mercoledì sera, prorogata l’allerta; Rigassificatore, in caso di proroga la permanenza a Piombino non sarà inferiore a 2 anni e mezzo.

Prorogata la direttrice. Casani resta alla guida della zona Nord ovestIl presidente della Toscana Eugenio Giani ha scelto di prorogare di due anni l’incarico di Maria Letizia Casani (nella foto) alla guida dell’Asl Toscana nord ovest. Una possibilità contemplata ... lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.