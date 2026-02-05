Livorno prorogata la zona rossa da piazza Garibaldi a piazza della Repubblica Il prefetto | La sicurezza è migliorata

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha deciso di prolungare di altri due mesi la zona rossa che interessa piazza Garibaldi, piazza della Repubblica e le strade vicine. La decisione arriva dopo un miglioramento nella situazione di sicurezza, secondo quanto affermato dal prefetto stesso. La zona resterà chiusa al traffico e alle persone, nel tentativo di garantire maggiore controllo e sicurezza nella zona.

Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha prorogato per altri due mesi la zona rossa in piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via del Pettine, via della Pina d’Oro e le altre strade già individuate. La decisione è stata presa durante il Cosp che si è tenuto oggi, giovedì 5 febbraio, in.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Oggi, martedì 13 gennaio, si è svolto in Prefettura un incontro del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, durante il quale è stata confermata la proroga e l’allargamento della zona rossa in piazza XX Settembre.

