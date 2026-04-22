Matematica ricerca e inclusione | Michele Mele ospite dell’Università del Montenegro

Un matematico ha recentemente visitato l’Università del Montenegro, dove ha parlato di temi legati alla matematica, alla ricerca e all’inclusione. La sua presenza ha attirato l’attenzione di studenti e docenti, offrendo loro l’opportunità di approfondire aspetti legati al ruolo della matematica nel mondo accademico e sociale. La visita si inserisce in un quadro di collaborazione tra istituzioni universitarie di diversi paesi, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze e competenze.

Tempo di lettura: 3 minuti Nuovo alloro internazionale per l’ Università degli Studi del Sannio. Il matematico Dott. Michele Mele del Dipartimento di Ingegneria dell’ateneo beneventano, già nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella motu proprio per i suoi lavori di ricerca scientifica e la sua attività divulgativa, è stato invitato a tenere un ciclo di seminari e a guidare una serie di incontri ed eventi presso l’Università del Montenegro (Univerzitet Crne Gore) nel mese di maggio. Il ricercatore, 34 anni, non vedente, vicedirettore della Academy of Blind Scientists, ha ricevuto l’invito dal Prof.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Matematica, ricerca e inclusione: Michele Mele ospite dell’Università del Montenegro Notizie correlate MICHELE INZAGHI: LA SUA RICERCA DEL “SORRISO MAGNETICO” PRESENTATA A MONTECITORIO: E’ LUI L’AMBASCIATORE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DELL’ODONTOIATRIAEsiste una frontiera dell’odontoiatria estetica che pochi conoscono, ma che sta silenziosamente cambiando il modo in cui le persone si avvicinano... La luce che migliora il vino: ricerca dell’Università di Pisa nella tenuta dell'OrnellaiaPisa, 27 febbraio 2026 – Uva di qualità migliore e vini con colori più intensi e più profumati grazie alla luce ultravioletta. Panoramica sull’argomento Michele Mele vince i pregiudizi sulla disabilità con la matematicaSecondo un insegnante non proprio sensibile e attento, Michele Mele avrebbe dovuto rinunciare sin da ragazzo allo studio della matematica, materia da lui sempre amata, perché affetto da una grave ... quotidiano.net Michele Mele, la matematica per risolvere problemi nella vita reale. Anche senza vistaMichele è nato con un'eredo degenerazione retinico-maculare. Da bimbo vedeva poco, ma abbastanza per tirare due calci ad un pallone in cortile con il fratello Vincenzo. Mamma Elisabetta e papà Rosario ... quotidiano.net