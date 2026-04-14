A Montecitorio è stata presentata la ricerca di Michele Inzaghi, che si occupa di un’area poco nota dell’odontoiatria estetica. La sua attività si concentra su un metodo innovativo volto a migliorare l’aspetto del sorriso, senza interventi invasivi. Inzaghi si definisce ambasciatore di un nuovo approccio digitale applicato alla cura dentale, un settore che sta vivendo cambiamenti progressivi. La presentazione ha attirato l’attenzione di professionisti e addetti ai lavori.

Esiste una frontiera dell’odontoiatria estetica che pochi conoscono, ma che sta silenziosamente cambiando il modo in cui le persone si avvicinano alla cura del sorriso. Si chiama smile design digitale applicato al bonding, e consiste nella possibilità di pianificare ogni singolo millimetro della ricostruzione in resina composita attraverso strumenti digitali avanzati, prima di toccare il dente. Ad applicare questa metodologia con precisione e visione è il dottor Michele Inzaghi, specialista in estetica dentale, designer certificato DSD (Digital Smile Design) e autore del bestseller “Il Sorriso Magnetico”. Il bonding dentale — la tecnica che prevede l’applicazione di resine composite direttamente sul dente — è noto per la sua versatility e conservatività.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - MICHELE INZAGHI: LA SUA RICERCA DEL “SORRISO MAGNETICO” PRESENTATA A MONTECITORIO: E’ LUI L’AMBASCIATORE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DELL’ODONTOIATRIA

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