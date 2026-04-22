master atletica la sef macerata va veloce alle regionali con le staffette

La stagione di atletica master è iniziata con buoni risultati per la Sef Macerata, che ha partecipato al campionato italiano di pentalanci e al campionato regionale di staffette. La squadra è scesa in pista con l’obiettivo di competere in entrambe le competizioni, segnando l’avvio di un nuovo ciclo di gare. Le staffette regionali sono state disputate in questa fase della stagione, portando la squadra a misurarsi con altre realtà locali.

La stagione di atletica master è partita sotto un segno positivo per la Sef Macerata scesa in pista per il campionato italiano di pentalanci e per quello regionale di staffette. A Pistoia i lanciatori MM60, Andrea Paoli e Luigi Duraccio, si sono comportati egregiamente al campionato italiano invernale di pentathlon lanci chiudendo rispettivamente al secondo ed al settimo posto. Paoli ha sfiorato il titolo per una manciata di punti, mentre Duraccio, al debutto nella specialità, non si è fatto intimorire chiudendo con una prestazione di tutto rilievo. È stato di cinque ori e due argenti il bottino della Sef a Tolentino sono dove andate in scena le staffette con i campionati regionali di 4x100 e 4x400.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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