Atletica Master campionati italiani indoor La Sef fa la voce grossa | conquistate 14 medaglie

Durante i campionati italiani indoor master di atletica, gli atleti della Sef Macerata hanno ottenuto un totale di 14 medaglie. La competizione si è svolta ad Ancona, portando numerosi podi alla squadra. La partecipazione ha visto protagonisti diversi atleti, che hanno conquistato riconoscimenti in varie discipline dell’atletica indoor. La manifestazione ha coinvolto numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

Ricco il bottino per gli atleti della Sef Macerata ai campionati italiani indoor master svoltisi in Ancona. Il Palacasali ha ospitato i campionati italiani indoor master di atletica, quasi 1.800 gli atleti al via e tra questi non potevano mancare quelli della Sef Macerata presente con 32 con atleti, per un totale di 52 gare più 3 staffette. Una prova fatta di quantità ma anche di qualità visto il bottino di medaglie: 5 ori, 4 argenti, e 5 bronzi, per un totale di 14 podi conquistati. Mattatore con ben tre vittorie nella categoria MM75 Livio Bugiardini nei 60, 200 e 400. Vincenzo Cappella vince la gara del martello maniglia corta negli MM80, mentre il quarto oro se lo aggiudica Patrizia Nardi nell'alto MF75.