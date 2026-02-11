A 90 anni, Remo Marchioni conquista altri record mondiali con le staffette. Il presidente dell’Atletica Pistoia continua a sorprendere, dimostrando che la passione e l’impegno non hanno età. Con sette primati alle spalle, Marchioni si conferma tra gli atleti più straordinari nel mondo master.

Nuove, grandi imprese del 90enne Remo Marchioni. Il presidente, nonché atleta di spicco, dell’Atletica Pistoia torna a far parlare di sé per nuove, stupende gesta da sportivo agonista. Sono diventati sette i primati mondiali messi assieme dalla staffetta italiana guidata proprio da lui. Il campione master e i suoi compagni Francesco Paderno, Vincenzo Vanda e Andrea Corvetti hanno stabilito i nuovi record delle staffette indoor 4x200 metri e 4x400m M90 a Padova, togliendoli agli Stati Uniti. Con prestazioni rimarchevoli, hanno abbassato notevolmente i tempi realizzati dal quartetto a stelle e strisce: basti pensare che nella 4x200m hanno chiuso in 3’25“47 (5’40"82 era il tempo da battere) e che nella 4x400m hanno concluso la prova in 8’12"69 (il precedente era di 12’54"41). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletia leggera master. Diventano sette i primati mondiali di Marchioni: nuovi record con le staffette

Nel 2025, l'Italia dell'Atletica Leggera ha consolidato la sua presenza a livello internazionale, ottenendo risultati significativi ai Mondiali e alla Coppa Europa.

