Un importante esponente della cultura filosofica napoletana è venuto a mancare. La sua figura è stata riconosciuta come un punto di riferimento nel rapporto tra filosofia e prassi, con un approccio influenzato dal pensiero gramsciano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama culturale locale, lasciando un vuoto tra chi ha approfondito i temi legati alla riflessione filosofica e alle sue applicazioni pratiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La formidabile cultura filosofica napoletana perde un cardine assoluto quale Biagio De Giovanni. Da culture politiche diverse, la mia cattolica e tradotta nella Dc e la sua assai più laica e confluita nell’impegno a sinistra, condividevamo la passione intellettuale e filosofica per Gramsci, cui ho dedicato la mia tesi di laurea e molte letture. I suoi studi sulla costruzione del consenso culturale come forma di espansione necessaria della politica e il legame, che è necessario, tra pensiero e prassi sono solo alcuni dei suoi numerosi, eccezionali lasciti culturali a cui sono legato intellettualmente”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Addio a De Giovanni, maestro del rapporto tra filosofia e prassi sulla scorta gramsciana”

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