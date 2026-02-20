Aikido Anarchia e Non Fare | la filosofia ribelle del maestro Tsuda

Il maestro Tsuda ha portato a Ancona una filosofia che unisce l’aikido e il pensiero anarchico, creando un confronto sorprendente. La causa di questo evento risiede nella volontà di esplorare il valore della libertà e del rispetto attraverso pratiche concrete. Durante l’incontro, i partecipanti hanno sperimentato esercizi che sfidano le regole convenzionali e promuovono l’autonomia personale. Un aspetto interessante è stato l’approccio “Non Fare”, che invita a lasciar andare le tensioni e a trovare equilibrio nel silenzio. La giornata ha attirato numerosi appassionati, curiosi di scoprire questa fusione insolita.

Aikido e Anarchia: Un Inatteso Dialogo Filosofico al Centro di Ancona. Ancona è oggi teatro di un insolito incontro tra discipline apparentemente distanti: la filosofia anarchica, le arti marziali e la ricerca interiore. L’esperta di arti marziali Manon Soavi presenta oggi, 20 febbraio 2026, alla Casa delle Culture, il suo libro dedicato a Itsuo Tsuda, filosofo giapponese e maestro di Aikido, figura che ha dedicato la sua vita all’esplorazione di un percorso di emancipazione individuale attraverso il concetto di “Non Fare”. L’iniziativa si propone di rileggere il pensiero di Tsuda nel contesto del dibattito contemporaneo sulla libertà e l’autonomia.🔗 Leggi su Ameve.eu

La filosofia dell’anarchismo e l’Aikido. Soavi e il libro dedicato a TsudaManon Soavi, esperta di arti marziali francese, ha scritto un libro dedicato a Itsuo Tsuda, filosofo e maestro di Aikido.

