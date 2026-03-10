Montolivo | Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, commenta il derby tra Milan e Inter sottolineando come Allegri riesca sempre a ottenere il massimo dalle sue squadre. La sua opinione si concentra sulla capacità dell’allenatore di valorizzare i giocatori e di ottenere risultati nelle partite più importanti. Il confronto tra i tecnici Chivu e Allegri è al centro di questa analisi, con un focus sulla gestione delle squadre.

Il derby è stato vinto ancora una volta dal Milan: due successi su due sfide stagionali in campionato entrambe con il risultato di 1-0. Nel girone gol decisivo di Pulisic. Pochi giorni fa rete decisiva di Pervis Estupinan. Ecco il parere dell'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo sulla partita giocata a San Siro (parole a Sky Sport). LEGGI ANCHE: Allegri sorride: Gimenez è tornato. Per il Milan una carta importantissima nella corsa Scudetto>>> "Chivu ha creato una squadra forte, ma non perfetta perché è una squadra che ha dei grandi cali di concentrazione, che quando incontra squadre forti va a pagare come in Champions League e come negli scontri diretti.