David Beckham è un papà incredibile Ho visto molto volte lui e Victoria tirare fuori dalla me*** Brooklyn | parla Gordon Ramsey
Gordon Ramsay ha raccontato di aver visto David Beckham e Victoria spesso discutere con il loro figlio Brooklyn, arrivando a tirarlo fuori da situazioni difficili. La famiglia Beckham sta attraversando un momento di tensione, con Brooklyn che ha deciso di allontanarsi definitivamente dai genitori e dai fratelli, compresa la piccola Harper. Un episodio recente ha visto Beckham intervenire personalmente per calmare una lite tra Brooklyn e Victoria davanti a un ristorante di Londra.
La rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David è ormai conclamata: il primogenito della coppia non ha solo deciso di tagliare i ponti con mamma e papà ma anche con i fratelli, compresa la più piccola, Harper. A parlare della situazione che occupa le pagine rosa di mezzo mondo stavolta è Gordon Ramsey, il noto chef che è un caro amico della famiglia Beckham. In un’intervista al Sun, lo chef ha detto di stimare molto David e Victoria: “Ho visto coi miei occhi che genitori eccezionali sono. David è un papà incredibile. Entrambi hanno messo tutto ciò che avevano nel crescere i propri figli e so quante volte hanno tirato fuori Brooklyn da situazioni di me*da “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Marc Anthony parla della rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David: “Non è la verità”
Marc Anthony rompe il silenzio sulla crisi tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David.
Faida Beckham: Brooklyn: “Umiliato da mia madre Victoria”, ma la risposta di papà David è ancora più umiliante
Nel Regno Unito, i Beckham sono considerati una famiglia di grande rilievo pubblico, spesso paragonata alla royal family.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
