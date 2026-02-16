David Beckham è un papà incredibile Ho visto molto volte lui e Victoria tirare fuori dalla me*** Brooklyn | parla Gordon Ramsey

Gordon Ramsay ha raccontato di aver visto David Beckham e Victoria spesso discutere con il loro figlio Brooklyn, arrivando a tirarlo fuori da situazioni difficili. La famiglia Beckham sta attraversando un momento di tensione, con Brooklyn che ha deciso di allontanarsi definitivamente dai genitori e dai fratelli, compresa la piccola Harper. Un episodio recente ha visto Beckham intervenire personalmente per calmare una lite tra Brooklyn e Victoria davanti a un ristorante di Londra.

La rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David è ormai conclamata: il primogenito della coppia non ha solo deciso di tagliare i ponti con mamma e papà ma anche con i fratelli, compresa la più piccola, Harper. A parlare della situazione che occupa le pagine rosa di mezzo mondo stavolta è Gordon Ramsey, il noto chef che è un caro amico della famiglia Beckham. In un’intervista al Sun, lo chef ha detto di stimare molto David e Victoria: “Ho visto coi miei occhi che genitori eccezionali sono. David è un papà incredibile. Entrambi hanno messo tutto ciò che avevano nel crescere i propri figli e so quante volte hanno tirato fuori Brooklyn da situazioni di me*da “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Marc Anthony rompe il silenzio sulla crisi tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David.

Nel Regno Unito, i Beckham sono considerati una famiglia di grande rilievo pubblico, spesso paragonata alla royal family.

