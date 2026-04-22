Nella semifinale di Coppa Italia, il Como ha dominato nel primo tempo, mettendo in difficoltà l’Inter. Nella ripresa, però, la squadra nerazzurra ha reagito e ha portato a termine una rimonta che ha sorpreso molti. Tra i protagonisti, il centrocampista ha segnato un gol decisivo, mentre il portiere ha mantenuto la porta inviolata nel secondo tempo. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperti gli scenari per le prossime sfide.

La semifinale di Coppa Italia ha tenuto tutti con il fiato sospeso: dopo un primo tempo dominato dal Como, l’Inter gioca un secondo tempo pressoché perfetto, dando vita ad un’eclatante rimonta. Finisce quindi 3-2 la partita che ha infiammato il cielo di San Siro con Hakan Calhanoglu che si conferma pilastro della squadra e Josep Martinez che fa muro solido davanti alla porta. Calhanoglu regista silenzioso: ecco perchè il futuro nerazzurro passa da lui. Nella seconda parte del match tra Inter e Como, è emersa una squadra, quella dei nerazzurri, che ha dimostrato lucidità e compattezza tattica ed è così riuscita a sbaragliare gli avversari e convertire il risultato in vittoria.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Como: Hakan Calhanoglu, l’uomo del destino. Martinez è il futuro della porta nerazzurra?

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