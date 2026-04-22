Martinez ha portato l' Inter in finale ispirandosiall' hockey ghiaccio Ecco come

Il portiere dell'Inter ha contribuito alla qualificazione in finale con interventi decisivi durante la partita contro il Como. Durante l'incontro, ha effettuato numerosi interventi di parata, mostrando una tecnica ispirata al hockey su ghiaccio. La sua capacità di reagire rapidamente e di coprire bene la porta ha permesso ai nerazzurri di mantenere il risultato favorevole. La partita si è conclusa con l'Inter che ha ottenuto il passaggio del turno.

Se l’Inter è in finale di coppa Italia deve ringraziare anche Josip Martinez. E l’hockey ghiaccio. Il portiere è stato decisivo contro il Como con almeno tre parate, equamente distribuite lungo la partita. All’inizio su Baturina, poi quando ha evitato il possibile 1-3 fermando Diao e infine a tempo quasi scaduto su Caqueret. Tre “miracoli” simili, nati per il posizionamento del corpo a coprire più spazio possibile con le mani larghe e le gambe pronte a scattare, infatti per tre volte l’attaccante ha tirato addosso al portiere, facendo sembrare la parata “quasi” normale. Ma che cosa c’entra l’hockey ghiaccio? Sono ormai tanti anni che i portieri sono abituati a questo tipo di gesto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Martinez ha portato l'Inter in finale ispirandosi...all'hockey ghiaccio. Ecco come

Notizie correlate

La finale di hockey su ghiaccio tra USA e Canada vale molto più di una finaleAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Hockey ghiaccio femminile: pokerissimo alla Svezia, USA in finaleGli Stati Uniti d’America sono la prima squadra finalista del torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Quote capocannoniere Serie A: l'infortunio di Martinez apre nuove opportunità di scommessa; Josep Martinez si prende la porta dell’Inter: contro il Como sarà lui il titolare; Carrick attacca: Una delle peggiori decisioni dopo il rosso a Martinez; Vesto le donne del mondo. E di ogni età.

Inter-Martinez, può succedere dopo la Coppa Italia: l’indiscrezione della GazzettaL’ex Genoa sembrava destinato all’addio dopo i problemi extracalcistici degli ultimi mesi. Invece, il lavoro psicologico dello staff interista e la fiducia di Chivu gli hanno permesso di mantenere il ... spaziointer.it

ESCLUSIVA Fontana: Martinez può meritarsi l’Inter. Vicario? Mi piace ma ho debole per…lo scudetto ormai in mano, la finale di Coppa Italia conquistata, e la prospettiva di chiudere la stagione con una prestigiosa doppietta. L'Inter è entrata nel rettilineo finale con il vento in poppa, ... fcinter1908.it

Il futuro di Josep #Martinez è un "non tema" perché l'Inter ha già deciso di andare oltre Pepo Martinez. [ @marifcinter] x.com

Lautaro Martinez in versione Super Papà è l'immagine più dolce che vedrete oggi #lautaro #lautaromartinez #dad facebook