La finale di hockey su ghiaccio tra USA e Canada vale molto più di una finale

La finale di hockey su ghiaccio tra USA e Canada ha attirato l’attenzione di migliaia di tifosi, spinta dalla rivalità storica tra i due paesi. La partita si gioca in un palazzetto gremito di spettatori e appassionati, che seguono ogni movimento delle squadre con grande entusiasmo. Le due nazionali si sfidano per il titolo, determinando chi porterà a casa il trofeo più ambito del torneo. La competizione si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Non poteva che finire così quello che da molti è stato considerato il miglior torneo olimpico di hockey su ghiaccio degli ultimi anni: con una finale tra USA e Canada, le due rivali storiche, date per favorite sin dal giorno zero, che si incontrano oggi, domenica 22 febbraio, sul ghiaccio della Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano. Ultimo appuntamento di queste Olimpiadi invernali 2026 che ci hanno regalato grandissime emozioni, e tantissime medaglie (27 quelle italiane, 9 ori, 5 argenti, 13 bronzi, molto più del precedente record di 20 medaglie a Lillehammer 1994). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Ho visto la finale di hockey su ghiaccio femminile USA-Canada e mi sono divertita molto più che al derbyDurante la finale di hockey su ghiaccio tra USA e Canada, ho capito quanto possa essere coinvolgente questo sport.

LIVE USA-Canada, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: la finale più attesa!Gli Stati Uniti hanno conquistato la finale contro il Canada grazie a una serie di gol nel terzo periodo.

Trump attacca atleta USA, politica e caos alle Olimpiadi | Smart & Healthy

Usa-Canada, la finale più incandescente: Trump vuole l’oro, è atteso a Milano. Si prepara la protesta di piazzaLa finale più attesa, la rivalità più antica, il contesto più incandescente. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l’oro dell’hockey su ghiaccio maschile sarà assegnato nella grande classica ... ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina: Usa in finale hockey, incognita TrumpSale la febbre per la finale olimpica dell'hockey, l'ultimo atto domani delle Olimpiadi di Milano Cortina prima della Cerimonia di chiusura di Verona. A giocarsi l'oro sul ghiaccio dell'Arena Santa Gi ... rainews.it

Una finale di livello e tensione stellari: il torneo maschile di #curling è terminato con un duello stratosferico tra Gran Bretagna e Canada. Fate i bravi, non spoileratevelo e godetevi la sintesi dalle 23 su @RaiSport HD (dopo l’hockey) x.com

Due appuntamenti ufficiali alla Casa Bianca alle 8 e alle 12 (ora di Washington) certificano che domani Donald Trump non sarà all’Arena Santa Giulia per la finale olimpica di hockey tra Stati Uniti e Canada ai Giochi di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. - facebook.com facebook