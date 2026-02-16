Hockey ghiaccio femminile | pokerissimo alla Svezia USA in finale

Gli Stati Uniti hanno battuto la Svezia con un punteggio di 5-0 e si sono qualificati per la finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si è giocata ieri pomeriggio al PalaItalia Santa Giulia, dove le americane hanno dominato fin dai primi minuti, segnando tre gol nel primo tempo.

Gli Stati Uniti d'America s ono la prima squadra finalista del torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella semifinale contro la Svezia, le donne allenate dall'head coach John Wroblewski si sono imposte senza problemi con il punteggio di 5-0 prendendosi il biglietto per l' atto conclusivo della manifestazione, contro la vincente della semifinale delle 21.10 fra Canada e Svizzera. Le scandinave invece si giocheranno il bronzo contro la perdente del confronto fra le nordamericane e le elvetiche. LA CRONACA. Il primo tempo vede gli USA partire subito forte, come era lecito attendersi.